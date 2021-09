Homem morre após tentar proteger a esposa durante briga com a ex em Anápolis

Um homem de 32 anos, identificado como Wender Bruno Gomes, teve a morte confirmada no início da madrugada desta quarta-feira (29), em Anápolis.

Ele havia sido levado para um hospital da cidade pouco antes, por volta de 23h30, quando foi esfaqueado nas proximidades da casa em que morava com a esposa, no Residencial Flor do Cerrado, na região Nordeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que uma ex-mulher de Bruno teria ido até a residência com o atual marido para tirar satisfação de uma situação envolvendo a filha dela com a atual companheira da vítima.

Para proteger a esposa, o homem teria entrado na briga e, ao perceber que o casal estava portando uma faca, saiu correndo pela rua para tentar escapar.

Bruno, no entanto, acabou caindo no chão e foi neste momento que teria sido alvo dos golpes com a arma branca.

Os dois suspeitos do crime entraram no carro e fugiram. Já o homem chegou a receber os primeiros socorros, mas tinha ferimentos graves demais.

O caso já foi registrado na Central de Flagrantes e deverá ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.