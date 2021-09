Médico ginecologista é preso por suspeita de abusar de pacientes em Anápolis

O médico Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos, ginecologista e obstetra, foi preso nesta quarta-feira (29) por suspeita de abusar de pacientes em Anápolis.

Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por violação sexual mediante fraude contra três vítimas da cidade com histórico semelhante em outros locais do país.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), o médico já tem sentença condenatória pelos crimes no Distrito Federal. No Paraná, vítimas também denunciaram o ginecologista.

Nicodemos Júnior Estanislau Morais tem o registro profissional (CRM) ativo em Goiás, Pará, Paraná e Distrito Federal.

Em Anápolis, a PC conseguiu representar pela busca e apreensão e prisão preventiva e uma coletiva de imprensa com a delegada Isabella Joy ocorre neste momento.

Assista: