É triste o relato de pai que perdeu a filhinha logo após o nascimento na Maternidade Dr. Adalberto

O que diz o hospital

O diretor da maternidade, Antônio Fernandes Júnior, afirmou ao Portal 6 ter acompanhado de perto toda a situação e garantiu que nada de errado foi feito durante o atendimento da paciente.

“A família tende, na hora da dor, a se revoltar, mas estamos aqui para esclarecer. Todos os procedimentos médicos, tanto do pediatra quanto do obstetra, foram feitos. Os médicos vão emitir laudo para passar para o IML e eles vão analisar tudo”, explicou.

Segundo Antônio, a bebê, dentro da avaliação médica, já teria nascido bastante debilitada e somente o IML poderá apontar o que provocou a morte, por isso a causa não teria sido informada.

Durante a apuração, e dentro da Lei, a maternidade garantiu que a família receberá a cópia do prontuário médico para saber em detalhes tudo o que foi feito no decorrer do atendimento.