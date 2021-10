CPMG Cézar Toledo suspende aulas presenciais após alunos testarem positivo para Covid-19

Uma das maiores referências de escolas militares do estado, o Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG) Dr. Cézar Toledo, em Anápolis, enfrenta uma situação delicada junto ao novo coronavírus.

Isso porque diversos estudantes testaram positivo para o vírus nas últimas horas e agora a unidade está sendo monitorada pela Vigilância Sanitária do município.

Em entrevista ao Portal 6, o gerente do órgão, Gúbio Pereira, explicou que a situação passa por um momento de análise e que uma investigação mais detalhada deverá ser realizada ainda nesta sexta-feira (01) para definir os próximos passos.

Até este desfecho oficial dos órgãos de saúde, as aulas presenciais seguem suspensas no colégio.

É o que sustenta o comandante da unidade, Tenente Coronel Luciano Souza que, em contato com à reportagem, detalhou o caso.

“Tivemos a confirmação de seis casos, em diferentes turmas da nossa escola, após a realização e confirmação via exame PCR”, explicou.

“Agora tem a questão do cumprimento dos protocolos de biossegurança do município e, por essa razão, as aulas estarão suspensas durante este período, até termos a confirmação de até quando o prazo se estenderá.”

Por fim, o oficial destacou que a escola conta com mais de 2 mil alunos no corpo discente e quase 200 servidores à trabalho.

“Não se trata de um surto”, concluiu.