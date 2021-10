Força do vento derruba teto de shopping em Goiânia; veja o vídeo

Os ventos de quase 100 km/h que atingiram Goiânia na tarde desta sexta-feira (1º) causaram transtornos em diversos pontos da capital.

O Araguaia Shopping foi uma das vítimas. Parte do forro PVC do local foi arrancado devido a força do vento.

Segundo nota do shopping, o funcionamento das lojas não foi afetado e ninguém ficou ferido. Os reparos já estão sendo feitos no local.

Foram registradas quedas de energia em diversos pontos de Goiânia. Por conta disso, os semáforos ficaram inoperantes e causaram tumultos nas vias da capital.

A forte ventania causou transtornos em outros pontos da cidade. No Parque Areião, uma árvore caiu em cima da rede elétrica e de carros que estavam estacionados no local. Outra queda de árvore em cima de veículo estacionado foi registrada no Setor Oeste, na Rua 1.