Deputada goiana deve ser investigada pela PF por pegar em armas na época do caso Lázaro

A deputada goiana Magda Mofatto (PL) deve ser investigada pela Polícia Federal (PF) por posse ilegal de armas de fogo, em vídeo postado pela parlamentar na época do caso Lázaro.

No dia 19 de junho deste ano, quando as perseguições a Lázaro completavam dez dias, a parlamentar postou em suas redes uma publicação em que entrava em seu helicóptero com duas armas não identificadas – aparentemente metralhadoras, fuzis ou outros modelos de uso restrito.

“Te cuida, Lázaro. Se o [governador Ronaldo] Caiado (DEM) não deu conta de te pegar, eu estou indo”, afirmou a representante pública na postagem.

A Polícia Federal pediu para que o ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, avalie se a investigação pode começar, de acordo com o portal UOL.

A deputada disse ao veículo que as armas seriam registradas, pertencentes a ela e que teriam sido empunhadas dentro de sua propriedade.

Contudo, apesar de garantir que “a PF sabe e conhece todas as armas que eu tenho”, a deputada não revelou qual era o modelo delas.

Assista o vídeo: