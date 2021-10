Clínica Popular da Saúde inicia Outubro Rosa com atendimentos em Ginecologia e Mastologia

O Outubro Rosa é uma campanha que ocorre anualmente em todo o mundo e que também já foi iniciada na Clínica Popular da Saúde, em Anápolis.

O objetivo dela é conscientizar as mulheres sobre a importância de cuidar da saúde para prevenir o câncer de mama e proporcionar mais informações sobre os tratamentos.

A campanha é importante principalmente porque o diagnóstico precoce pode aumentar em 95% as chances de cura.

E na Clínica Popular da Saúde, durante todo o mês, as mulheres podem se consultar de segunda a sábado em ginecologia e realizar exames complementares para rastreamento da doença.

Na unidade do Jundiaí são realizados os exames de ultrassom de mama a partir de R$ 100 à vista. Temos também convênio para realização de mamografia.

Contamos também com atendimento em Mastologia. Esse é o profissional responsável por diagnosticar e tratar as patologias que atingem as mamas e que precisam ser acompanhadas por um médico de confiança.

Todas as consultas e exames na Clínica Popular da Saúde podem ser divididos em até 10 vezes no cartão. Verifique as condições.

Agendamentos devem ser feitos diretamente pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.