Veja quais filmes da Sessão da Tarde vão passar nesta semana

A Sessão da Tarde é um grande clássico na vida dos brasileiros. Aliás, um clássico da nossa infância, nos tempos em que não possuíamos muito contato com a internet e as plataformas de streaming. Porém, nada disso impediu a programação da TV Globo, que fielmente entrega filmes todos os dias à tarde para os telespectadores. Foi pensando nisso que hoje o Portal 6 vai trazer para você uma lista completa de quais filmes da Sessão da Tarde vão passar nesta semana. Vem com a gente!

Quais filmes da Sessão da Tarde vão passar nesta semana – 04 a 08 de outubro

1. 04/10 – Segunda-feira: As Branquelas

A semana já começa com esse grande clássico que todo mundo conhece! Kevin e Marcus são agentes do FBI e querem mais respeito no ambiente de trabalho. Mas eles sempre se envolvem em problemas. Assim, quando um novo caso, que pode destruir a carreira de ambos se der errado, a dupla assume a identidade de duas patricinhas loiras para ficar na cola de criminosos ricos. “Making my way downtown, walking fast, faces passed and I´m home bound”, você não vai perder, né?

2. 05/10 – Terça-feira: Cartas para Deus

Na terça-feira temos Tyler, um garotinho de 8 anos, que batalha contra o câncer. Enquanto isso, as pessoas à sua volta não acreditam que o menino conseguirá se recuperar. Por isso, Tyler deposita suas esperanças em Deus, que acredita que irá salvá-lo, e começa a escrever cartas para o soberano. É muita emoção!

3. 06/10 – Quarta-feira: Meninas Malvadas

Esse marco na adolescência de muita gente já tem presença confirmada na sua tarde de quarta-feira. Em resumo, Cady acabou de chegar da África, filha de cientistas. Porém, a vida da jovem não será fácil, depois de passar anos estudando em casa, Cady terá que aprender a lidar com a “verdadeira selva” que é o ensino médio em uma escola cheia de panelinhas e patricinhas.

4. 07/10 – Quinta-feira: Megan Leavey

Na quinta-feira teremos Megan, uma especialista em treinamento para cães que detectam bombas. Porém, durante uma missão no Iraque, que tem como seu grande parceiro o cachorro Rex, a mulher acaba ferida. Nesse entretempo, Megan descobre que seu amigo peludo pode sofrer eutanásia.

5. 08/10 – Sexta-feira: Fora do Rumo

A semana encerra com essa comédia cheia de ação. Em suma, um detetive inconformado com a morte de seu parceiro vai fazer de tudo para encontrar o responsável pelo crime. Assim, durante esta jornada, ele contará com a ajuda de um viciado em jogo para conter um grande criminoso chinês.