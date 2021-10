Novas imagens vêm à tona e motorista que jogou o carro e matou cachorrinho em Anápolis é identificado

Novas imagens do cruel atropelamento do cachorrinho “Jack” vieram à tona nesta terça-feira (05).

O flagrante mostra o momento exato em que um motorista que passava pelo Residencial Flor do Cerrado, bairro da região Nordeste de Anápolis, joga o carro de forma proposital em cima do animal.

Ele chegou a adentrar a contramão da rua apenas para acertar o cão, que já havia saído da linha de passagem do automóvel.

O Portal 6 apurou junto à Polícia Civil (PC) que o condutor do veículo já foi localizado e tem data marcada para conversar com as autoridades.

Isso porque ele estará prestando depoimento no 5º Distrito Policial de Anápolis já nesta quarta-feira (06).

Caso condenado, o homem pode cumprir até cinco anos de prisão, pelo crime de maus-tratos aos animais.

O caso vem repercutindo bastante desde a última quinta-feira (30), quando as primeiras imagens do episódio foram divulgadas.

Após o ocorrido, o suspeito simplesmente seguiu o trajeto na rua como se nada tivesse acontecido.

Enquanto isso, o cachorrinho conseguiu chegar até a calçada da via e chegou até a receber socorro dos moradores depois de um tempo, mas, infelizmente, não foi o suficiente.

Jack não sobreviveu aos ferimentos e a morte causou grande comoção e revolta nos moradores da cidade, especialmente os do bairro em questão, que cuidavam dele em uma espécie de rotina comunitária.