“Podemos sim”, diz Baldy sobre ser a ponte para aliança entre Caiado e Bolsonaro para 2022

Presidente do Progressistas em Goiás, Alexandre Baldy, de 41 anos, foi o convidado do Portal 6 Entrevista desta quinta-feira (07).

Ele, que busca se cacifar como candidato ao Senado, preferiu não dizer quando deixará a Secretaria de Transportes Metropolitanos do estado de São Paulo.

No entanto, não descartou ser o agente do partido dele para construir a aliança entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador Ronaldo Caiado (DEM) em Goiás.

Aliados de primeira hora nas eleições em 2018, os dois governantes se afastaram por terem posições diferentes na condução da pandemia da Covid-19.

“Nós somos um partido de pacificação e construção de pontes. Se a decisão do partido for de apoiar, seja dentro do partido ou em outro partido o presidente da República, temos de buscar essa construção da relação entre o governador e o presidente com o qual for a definição estratégica do nosso partido”, afirmou.

Vale lembrar que, em nível nacional, o Progressistas flerta com Bolsonaro para que ele dispute a reeleição pelo partido.

Acompanhe a íntegra da entrevista: