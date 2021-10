Preso homem suspeito de matar idoso a pedradas enquanto dormia

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de matar a pedradas o pai de um amigo, de 69 anos, na região Central de Goiânia. A prisão ocorreu em agosto deste ano, em Alto Paraíso, mas o pedido de prisão temporária ocorreu nesta quinta-feira (07).

De acordo com a Polícia Civil o suspeito é usuário de drogas e apresentava um desejo ‘incontrolável’ de uso de entorpecentes numa manhã de março de 2018 – quando o crime aconteceu.

Por isso, o rapaz se aproveitou de ter acesso à residência do idoso, já que era amigo do filho da vítima, e decidiu roubar o veículo da casa para negociá-lo por drogas.

Para conseguir a façanha, pegou uma pedra que estava no chão do jardim da casa e atingiu o senhor – que não sobreviveu aos ferimentos.

Depois disso, o rapaz fugiu com o veículo, mas teve que abandoná-lo rapidamente por que o carro apresentou problemas mecânicos.

De acordo com a PC, o autor foi preso temporariamente em Alto Paraíso, em agosto de 2021, após várias etapas de investigação. Após a prisão do suspeito foram levantadas mais provas, que serão encaminhadas ao Judiciário com pedido de prisão temporária.