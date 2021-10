Surto de Covid-19 entre servidores suspende atendimentos da antiga Sefaz, em Anápolis

Quem precisou ir até o prédio da antiga Secretaria da Fazenda (Sefaz) em Anápolis, a partir do final da manhã desta quinta-feira (07), se deparou com os portões fechados.

Isso porque um surto de Covid-19 impediu que os serviços continuassem sendo realizados de maneira presencial.

O local, que atualmente funciona como a Delegacia Regional de Fiscalização do município, informou que todos os atendimentos serão convertidos para o formato virtual.

O comunicado ficou exposto bem na fachada do edifício, localizado na Avenida Senador Lourenço Dias, no Centro da cidade.

A reportagem esteve no local e confirmou a situação.

Conforme os avisos fixados no prédio, os serviços serão continuados a partir da relação dos e-mails (segue lista completa ao final da matéria).

Já as questões referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), devem ser resolvidas diretamente no site do Detran.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do número disponibilizado para contato: (62) 3321-9200.

Lista de e-mails para cada serviço