Tem Alguém na sua Casa: 6 motivos para assistir o novo sucesso sangrento da Netflix

Vamos ser sinceros, os fãs de terror provavelmente estão muito satisfeitos com a Netflix esse ano! Especialmente, no mês das bruxas, o grande streaming lançou “Tem Alguém na Sua Casa”. Foi pensando nisso que hoje trouxemos para você 6 motivos para assistir “Tem Alguém na Sua Casa”. Vem com a gente!

6 motivos para assistir “Tem Alguém na Sua Casa”

1. motivos para assistir “Tem Algúem na Sua Casa”- Produção

Por que nosso primeiro motivo é a produção? Simplesmente, porque ela é incrível! Logo, o filme pode ser muito mais do que aparenta (será?). Só para se ter uma ideia, “Tem Alguém na Sua Casa” conta como roteirista Henry Gayden, que entre outras coisas foi o responsável por “Shazam!” de 2019. Lembra?

2. motivos para assistir “Tem Alguém na Sua Casa”- Baseado em um best-seller

Antes de tudo, queremos te informar que o filme é baseado em um best-seller de sucesso nos Estados Unidos. Assim, teremos algo com a vibe “Rua do Medo” e com os clássicos “Halloween” e “Pânico”. Logo, já fica claro que, mais uma vez, um grupo de jovens estará fugindo de um assassino mascarado.

3. Assassino Misterioso

Por mais que você já esteja um pouco cansado desse clichê de terror, “Tem Alguém na Sua Casa” vai te surpreender! Basicamente, o filme conta com um assassino misterioso prestes a fazer uma chacina em um colégio local enquanto revela os piores segredos de suas vítimas.

4. Os mocinhos

Em seguida, claro que teremos os mocinhos indefesos, Assim, na mira do criminoso cruel está um grupo de jovens do último ano do ensino médio. Em resumo, são os únicos com alguma chance de deter o assassino e descobrir quem ele é.

5. Makani Young

Nesse entretempo, teremos a adolescente Makani Young que acaba de chegar à cidade para morar com a avó. Em resumo, isso acontece após uma tragédia ter acontecido com sua família em sua antiga cidade. Logo, a pobre garota já chega em seu novo lar e se depara com o caos sangrento.

6. Máscaras

A pobre garota nova, não é tão vítima assim. Em suma, a adolescente parece estar no centro de todo o caso envolvendo o assassino. Além disso, para piorar, o segredo sombrio que ela guarda pode ser a chave para resolver o mistério sobre a identidade do criminoso. Que, basicamente, usa máscaras com o rosto de suas vítimas a cada assassinato.

Assista ao trailer: