Veja como comprar ingressos para o show do Gusttavo Lima em Goiânia

Depois de um recesso forçado sem eventos de grande porte ao vivo, a galera que quiser participar do show do Gusttavo Lima, anunciado para o dia 23 de outubro – véspera do aniversário da capital – tem de ficar atenta para não ficar de fora.

Isso porque, apesar do estacionamento do Estádio Serra Dourada ser espaçoso, o evento será limitado para 2 mil pessoas.

Os ingressos para assistir o Embaixador In Goiânia estão disponíveis pelo site ou aplicativo do BaladaApp.

Os valores das entradas variam de R$ 150 a R$ 180 reais mais taxas – a depender da área escolhida pelo fã.

Regras

A Prefeitura de Goiânia elaborou regras para a realização do evento-teste.

Será necessário apresentar cartão de vacinação ou um teste de Covid-19 negativo, realizado com até 48 horas de antecedência.

O participante terá que usar máscara PFF2 ou N95 na entrada e durante a circulação no espaço.

Não serão permitidas aglomerações e os atendimentos vão acontecer de forma individualizadas.