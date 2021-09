Gasolina ganha novo aumento e o litro já está próximo de alcançar R$ 7 em Goiás

Menos de 48h após a Petrobras sinalizar aumento de preço no litro dos combustíveis, o valor do litro da gasolina está próximo de alcançar R$ 7 em Goiás.

Na capital, em postos localizados em áreas nobres do Jardim Goiás e Jardim Alto Paraíso, o valor já alcançou R$ 6,87. A tendência é de que os postos em todo o Estado se ajustem às novas tarifas da Petrobras até o fim de semana.

E pior, segundo estimativa do próprio Governo Federal, a previsão é de que no mês de outubro o preço dos combustíveis se mantenha em alta.

Entretanto, alguns estabelecimentos ainda seguram os preços e é possível o condutor ‘economizar’.

Na região Central de Goiânia, por exemplo, conforme dados da Secretaria da Economia, o litro da gasolina pode ser adquirido a R$ 5,99. E nem dá para se safar com o etanol, cujo o valor mais alto é vendido a R$ 4,99.

Em Anápolis, segundo o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o valor do litro de gasolina ainda é encontrado a R$ 6,39.

Já no município de Formosa, entorno do Distrito Federal, o litro do combustível ainda pode ser achado a R$ 6,59.