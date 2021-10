Conheça o Mousselato, sobremesa criada em Anápolis que virou sensação e está ultrapassando fronteiras

Teve uma bela surpresa quem passou pela Casa Safra, supermercado localizado na Vila Góis, bem no coração de Anápolis, durante a tarde/noite desta quarta-feira (06).

Isso porque o local foi sede de uma importante inauguração, com direito a música ao vivo, bar, petiscos e muito doce para os presentes.

O motivo de toda esta festa foi a disponibilização das primeiras unidades do “Mousselato”, uma nova aposta no mundo das sobremesas, que até então é exclusiva do município.

O produto, que é uma mistura de sorvete com mousse, foca na textura cremosa e gelada, com o objetivo de ressaltar o sabor natural de cada fruta que acompanha os respectivos sabores.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, a jovem idealizadora do projeto, Tamine El Hajj, de 29 anos, contou que esta é, inclusive, uma das maiores qualidades do Mousselato frente à concorrência.

“Como é ruim comer um sorvete de, sei lá, morango e de morango ter só a cor, né? Por isso não usamos essência, é tudo fresquinho e natural”, contou.

Isso faz com que o prazo de validade seja muito menor, o que pode ser um ponto negativo pro quesito vendas, mas para Tamine não é o que realmente importa.

“Eu sempre fui muito exagerada para criar as coisas, sempre com muita abundância de ingredientes. Comida tem que ser saboreada e sentida”, opinou.

Segundo a empresária, outro ponto forte da marca, que foi patenteada em janeiro deste ano, é a transparência com o consumidor.

“Todos os potes têm embalagens transparentes, justamente para a pessoa saber o que está comprando e já ter aquela sensação de água na boca logo de cara”, explicou a jovem.

Ela também disse que a escolha da Casa Safra como local de inauguração não foi por acaso.

O fato de ser um supermercado recente, moderno e que aposta sempre no que há de mais novo e prático no cenário resultou em um verdadeiro “casamento de ideias”.

Prova disso é a idade do pessoal envolvido, que apesar de organizar um evento desta magnitude, sequer ultrapassam os 30 anos de idade.

É o caso não só de Tamine, como de Ranyere e Ragner, dois irmãos que, juntos, comandam o estabelecimento.

No momento, o Mousselato se encontra exclusivamente nos freezers da Casa Safra, mas logo estará em todos os demais supermercados conhecidos.

E não para por aí. Goiânia e Brasília são as próximas metas que, em breve, devem estar saindo do papel e direto para dentro do congelador.

Aos interessados em experimentar a novidade, são sete sabores diferentes. Segue a lista.