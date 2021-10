O celeiro de prefeitos e a nossa educação em tempos de pandemia

Há exatos 20 anos, um dos vereadores de Anápolis criou um colégio particular na cidade, voltado para o público do ensino médio e preparatório para vestibular. Esse colégio despontou na cidade e o vereador empresário dois anos depois foi eleito vice-prefeito e se tornou prefeito. Dentre os professores de Química, um também se tornara dono de outro colégio e é o atual prefeito. O outro professor não foi dono de colégio e é atualmente vereador.

É óbvio que o tema educação tem que ser tratado com respeito e zelo, se considerar o histórico desses agentes públicos. Mas será que está? O perfil do aluno mudou nesses últimos 20 anos? O modelo ensinado nas escolas evoluiu?

Nos dias 21 e 28 de novembro, acontecerá a Prova do Enem 2021. Visando essa prova, nessa semana teve início o Curso Preparatório gratuito aqui em Anápolis com 600 vagas, sendo 150 à distância.

O prefeito tem expertise nessa área e sabe que não há tempo suficiente até a prova para uma completa preparação, mas já mostra uma intenção na prática para ajudar esses jovens. Mas e os alunos? Aparentemente estão longe dessa realidade.

Pesquisa realizada pelo Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE) há poucos meses, entrevistou mais de 68 mil jovens, e demonstrou um cenário desmotivador. De acordo com a pesquisa:

• 73% dos entrevistados não realizaram a inscrição para o exame;

• 10% se inscreveram, porém, não pretendem fazer a prova;

• 8% pretendem realizar, mas quase desistiram; e

• 9% pretendem fazer o exame e desistir nunca foi uma opção.

Além disso, em comparação com o ano de 2020, o número de inscritos no ENEM 2021 reduziu 44%!

Mandela já afirmara: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.” Foi assim no colégio com esses professores políticos! Que seja assim com a nossa atual juventude!

