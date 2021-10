Vereadora quer a instalação de delegacia para investigar maus-tratos contra animais em Anápolis

A vereadora Seliane Santos (MDB), fundadora e ativista da ONG SOS Animais, encaminhou um ofício para o governador Ronaldo Caiado (DEM).

O documento, que é tratado com caráter de urgência pela parlamentar, solicita a criação de uma delegacia especializada em Anápolis, com foco em meio ambiente e maus-tratos aos animais.

A motivação do pedido, segundo a equipe da emedebista, foram os diversos episódios de agressão e até mesmo morte de animais na cidade em um curto período de tempo.

O atentado à vida de três cachorrinhos de rua do bairro Jardim Europa, que tiveram as casinhas queimadas durante a madrugada, e o cruel atropelamento do cãozinho “Jack” no Residencial Flor do Cerrado são alguns dos maiores exemplos da problemática.

Porém, a ideia não é defender apenas a integridade dos animais domésticos mais conhecidos, como cães e gatos.

Tanto é que um dos casos citados no documento foi a da morte de uma égua, após ser submetida a uma carga exagerada de peso por um período muito longo.

Depois de parar de andar por conta da exaustão física, como explicado no ofício, ela morreu apanhando do tal “cuidador”.

Na aba de justificativa, ela defende que, em Anápolis, constitui-se um número muito grande de denúncias de maus-tratos nas delegacias regionais e até mesmo no gabinete pessoal da vereadora, eleita majoritariamente por conta da defesa da causa animal.

Sendo assim, muitas ocorrências do tipo acabam passando desapercebidas, apesar de todo o esforço e comoção que possam despertar.