A atriz Nathalia Dill, 35, anunciou neste sábado (9) que não renovará seu contrato com a Globo, após 15 anos de parceria. Em suas redes sociais, ela disse que esse “é o momento ideal para explorar novos caminhos, experiências e projetos”.

Assim, a atriz entra para o grupo de artistas que deixaram seus contratos de exclusividade com a emissora para trabalhar apenas com acordo por obra. Nesse formato, eles ficam livres para fazer trabalhos em outras emissoras e plataformas.

“Refletindo bastante sobre os rumos da minha carreira, que começou no teatro e se expandiu para a televisão e para o cinema, concluí que agora é o momento ideal para explorar novos caminhos, experiências e projetos”, afirmou a atriz em seu Instagram.

A publicação não deixa claro se a iniciativa de encerrar a parceria partiu de Dill ou da emissora, mas a atriz afirma que seu “contrato longo terminará no fim de 2021. A partir daí iniciaremos uma parceria sob outra dinâmica, por obra certa.”

“Tenho um carinho enorme por essa emissora que sempre me acolheu, ensinou, valorizou minha arte e com quem sempre tive uma troca transparente e respeitosa”, continuou. “As parcerias construídas nessa casa continuarão vivas e pulsantes.”

Em sua história na Globo, Dill esteve em novelas como “Malhação”, “Paraíso” (2009), “Cordel Encantado” (2011), “Avenida Brasil” (2012), “A Dona do Pedaço” (2019), entre outras. Alguns dos personagens, ela recordou em fotos em sua publicação.

O trabalho mais recente da atriz, no entanto, foi no cinema, o filme “Um Casal Inseparável”, lançado em setembro. Na véspera do lançamento, ela falou com F5 e disse que já está preparada para voltar a atuar após o nascimento da pequena Eva, que nasceu durante a pandemia e está agora com nove meses.

O contrato por obra, como a atriz tem agora com a Globo, segue as novas dinâmicas de relação da emissora com seus talentos, que já levaram à dispensa de outros nomes, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Malu Mader e Carolina Ferraz.