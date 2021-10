Como criar link para o WhatsApp de maneira fácil

Os links que direcionam para o WhatsApp vieram para descomplicar nossa vida. Afinal, é um saco ter que adicionar contato de telefone, né? Em apenas um click já estamos na conversa da pessoa, mágico! Foi a partir disso que hoje iremos te ensinar como criar link para o WhatsApp! E não se preocupe, é muito fácil!

Além disso, com seu link em mãos, você poderá colocá-lo na bio do Instagram. Principalmente, se você for um empreendedor que deseja divulgar seus produtos e entrar em contato com novos clientes.

Como criar link para o WhatsApp:

1. Primeiro, crie uma conta no WhatsApp Business;

2. Segundo, utilize um endereço específico para direcionar quem clicar para uma conversa com você no aplicativo;

3. Após isso, digite o link http://api.whatsapp.com/send?phone=;

4. Depois do sinal “=”, insira o seu número de telefone com DDI (no caso do Brasil, 55) e DDD código de área de sua cidade, tudo isso sem nenhum traço ou espaço;

5. Por fim, para deixar o link mais curto, recorra a um encurtador de URL. O bit.ly é a opção mais famosa. Basta acessar o site e colar a URL completa para que ele gere a versão mais curta. Depois, é só copiar o link gerado.

Como baixar o app WhatsApp Business