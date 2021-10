Isento de IPVA: veja quem não precisará fazer o pagamento em 2022

O final do ano chegou e muita conta está ficando para 2022. Por exemplo, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Assim, a cobrança deste tributo é realizada anualmente e tem calendários diferentes de vencimentos em cada estado. Porém, é possível obter isenção do pagamento em algumas situações. Por isso, veja quem está isento de IPVA em 2022.

Pagamento do IPVA

Primeiramente, o pagamento do IPVA é obrigatório e apresenta variação conforme o modelo e o ano de fabricação do veículo. Além disso, também é levado em consideração o estado em que o motorista mora.

Em resumo, em algumas regiões, o IPVA pode ser pago com desconto por quem optar pela chamada cota única. Assim, quem não optar pela parcela única pode pagar o imposto em parcelas que variam pelo país.

Isento de IPVA em 2022

Geralmente, após um determinado tempo após o lançamento do veículo, o IPVA deixa-se de cobrar. Assim, esse período pode ser 10, 15 e 20 anos, o que depende de cada estados.

Podemos citar por exemplo o Acre, Rio Grande do Norte e Roraima. Em que, basicamente, os carros fabricados a mais de 10 anos estão isentos do imposto. Ou seja, aqueles fabricados até 2011 não precisam mais pagar o IPVA.

Outras unidades federativas isentam o pagamento para veículos com 15 anos ou mais. É o caso dos estados do Amapá, Amazonas, Piauí, Bahia e Ceará. Além disso, temos Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Maranhão. Por fim, temos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba e Rondônia. Ademais, Sergipe e Tocantins.

Enquanto isso, São Paulo, Alagoas, Paraná e Rio Grande do Sul exigem 20 anos de fabricação dos automóveis. Além de todos estes, Minas Gerais é um estado que decidiu não isentar o pagamento do IPVA.

Vale lembrar que além do tempo de fabricação, existe outro fator que possibilita a isenção. Pessoas Com Deficiência (PCD) também não precisam pagar pelo imposto.