Prefeitura de Goiânia se preparada para lançar concursos públicos

Com o arrefecimento da pandemia, os municípios começam a se organizar para voltar “vida normal” e atender às demandas por serviço público.

Umas das prefeituras que já ensaiam esse movimento é a de Goiânia, que pretende começar essa sequência aumentando o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

A expectativa se sindicatos e cursinhos preparatórios é que um edital para a corporação possa ser lançando já nos próximos meses.

Por isso mesmo, ainda são incertos as quantidades de vagas, remuneração e previsão de nomeação.

No entanto, para os que já querem começar a estudar é bom saber que as áreas com maior déficit de servidores são a Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social.

É exatamente essa demanda que deve ser levada em consideração pelos técnicos do município que formularão o estudo para orientar decisão da Prefeitura na abertura das vagas.

A perspectiva é de que mais de 10 mil postos de trabalho sejam criados ainda nesta gestão.

Bancas como as da UFG e UEG são as mais lembradas pelas secretarias de governo e de recursos humanos das maiores prefeituras do estado.

Por isso, estudar as últimas provas de concursos públicos elaboradas por essas instituições pode ajudar e muito a se familiarizar com os estilos das questões.