Imagens impressionantes de tiroteio que causou pânico em moradores de bairro nobre de Goiânia

Repercute fortemente nas redes sociais imagens feitas no domingo (10), por moradores do Setor Oeste, bairro nobre de Goiânia, que mostram uma grande confusão envolvendo um homem e um policial militar na Avenida Castelo Branco.

O que já se se sabe sobre a briga é que o militar estava de folga e passava de carro pela avenida quando avistou uma mulher sendo agredida em via pública por um suposto companheiro.

O agente interrompeu a agressão e impediu que o homem obrigasse a mulher a entrar no carro. Não satisfeito com a situação, o suposto namorado assumiu a direção e tentou atropelar os dois com o veículo por diversas vezes. O suspeito atingiu o veículo do policial e, em uma das investidas, acertou a fachada de uma loja.

Com o intuito de conter o motorista, o policial efetuou diversos disparos no carro. Ninguém ficou ferido. Ao final da tentativa de atropelamento, porém, a mulher, que antes acompanhava o policial para se livrar da violência, acabou entrando no carro do agressor.

A PM foi acionada, mas quando chegou até o local apenas o militar foi encontrado. Mesmo assim, o caso foi registrado na Polícia Civil.

O companheiro da vítima foi identificado posteriormente enquanto buscava atendimento em um hospital no Setor Sul e foi preso. Ele, que ainda não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para a Central de Flagrantes.