Jordevá Rosa assina com nova emissora e já tem data para voltar à TV em Goiás

Jordevá Rosa é o novo apresentador da TV Goiânia, afiliada da Band no Estado. A emissora confirmou a contratação nas redes sociais.

A estreia do jornalista na nova casa está marcada para o dia 18 de outubro, na segunda-feira da próxima semana. O nome e o horário da atração ainda não foram divulgados.

Jordevá fez história comandando o Jornal do Meio Dia na TV Serra Dourada. O vínculo com a afiliada do SBT foi encerrado em meados de 2020 após quase 30 anos à frente do noticiário.

Desde março, no entanto, o apresentador estava ao ar no Jornal Boa Notícia do canal religioso TV Pai Eterno, que tem alcance nacional.

Em teaser nas redes sociais da TV Goiânia, o comunicador adiantou alguns detalhes do novo jornalístico da afiliada da Band.

“No nosso programa vai ter a comunidade, nós vamos trazer para cá as demandas que a população tem. Os serviços que eles precisam prestar, nós vamos ajudar”.