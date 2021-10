Empresário do DF perde a linha e precisa ser contido na Fazendinha, em Anápolis

Um empresário do Distrito Federal (DF) perdeu a linha e precisou ser contido na Fazendinha Boteco e Comida, em Anápolis.

A confusão ocorreu na madrugada desta terça-feira (12) e a Polícia Militar (PM) foi acionada no estabelecimento, localizado no Bairro Jundiaí.

Irritado com outro cliente que estava fumando no bar, o homem, de 44 anos, ameaçou partir para cima dele e mobilizou toda a segurança do local.

Segundo a PM, o empresário estava muito nervoso e acusou os profissionais de ter o agredido. Já o dono da Fazendinha negou que tenha havido violência na abordagem e disse ter sido ofendido por diversos xingamentos.

O homem e o proprietário do bar foram levados pelos militares à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os dois foram ouvidos e o delegado plantonista solicitou exames de corpo de delito que devem apontar se o empresário de fato foi agredido.