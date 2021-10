“A gente deve começar a pensar a suspensão da máscara”, defende Marcelo Daher

O médico infectologista Marcelo Daher defendeu nesta quarta-feira (13) em vídeo nas redes sociais que o uso de máscaras deve ser repensado em alguns ambientes.

“A gente deve começar a pensar na suspensão da máscara em ambientes abertos. Com excelente circulação de ar, a máscara pode ser totalmente dispensável”, defendeu.

Segundo o profissional de saúde, que é um dos mais respeitados de Goiás, o que controlou a transmissão da Covid-19 em um primeiro momento foi o uso de máscara. A proteção também diminuiu o número dos casos de influenza e de resfriados.

“A máscara cumpriu o seu papel de maneira importante num momento onde não tínhamos vacina, a doença estava com uma alta taxa de transmissão e precisávamos fazer alguma coisa. Todas as doenças de transmissão respiratória são bloqueadas pelo uso da máscara”, pontuou.

Marcelo Daher, no entanto, explica que em locais com aglomeração ou ambientes médicos a máscara deve ser utilizada no mínimo de maneira voluntária.

Ainda no vídeo, o médico fez um apelo para que as pessoas se vacinem, pois a imunização é o que está “controlando e reduzindo drasticamente o número de casos”.

Assista