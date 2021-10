Marca goiana anuncia promoção com distribuição de casa, carro zero e Playstation 5

A marca de sucos goiana Refreskant está realizando um sorteio com premiações bem atrativas para quem participar da promoção.

Tendo como garotos-propaganda o cantor Bruno, da dupla com Marrone, e seu filho Enzo Rabelo, a campanha “Casa + carro e Play no Refreskant” vai sortear prêmios diversos, como:

– Uma casa

– Um carro zero quilômetro

– Três Playstation 5

Além do carro-chefe da promoção, existem prêmios que serão selecionados semanalmente. No total, serão 20 kit Gamers e 20 Alexas oferecidas pela campanha.

Por fim, ainda há 500 prêmios que podem ser sorteados na hora de se inscrever na promoção. Dentre eles, estão recargas de celular e o smartwatch Mi Band 3.

Para se inscrever no Casa + carro e Play no Refreskant, a pessoa interessada deve comprar cinco produtos Refreskant de qualquer litragem (1 litro, 2 litros, 5 litros ou 10 litros) – e cadastrar no site da promoção

Todos os produtos devem estar cadastrados no mesmo cupom fiscal.

A promoção vai durar até o dia 18 de março de 2022.