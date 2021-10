Motorista perde o controle e ambulância com passageiros tomba na BR-060

Uma ambulância sofreu um acidente de trânsito na BR-060, na tarde desta quinta-feira (14) próximo a Posselândia, cidade do interior goiano. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve de interditar a rodovia e o trânsito ficou bastante lento.

O veículo, que seguia o sentido Goiânia-Jataí, aquaplanou. O motorista perdeu o controle e acabou tombando na via. Com o impacto, a ambulância acabou ficando com a carroceria destruída.

Apesar disso, dentre os quatro ocupantes que estavam o veículo, apenas o motorista sofreu ferimentos leves.

Ele foi socorrido por outra ambulância da empresa onde trabalha e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).