Trecho da BR-153 fica totalmente interditado após novo acidente com morte

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta quinta-feira (14) que um novo acidente com morte foi registrado na BR-153.

Desta vez, o caso ocorreu no km 304, na altura do município de Rialma, depois que o motorista de uma carreta carregada com soja perdeu o controle da direção e o veículo tombou.

O condutor, que não teve nome nem idade revelados, acabou morrendo com o impacto do acidente. Já a carga ficou completamente espalhada.

O trecho, conforme a PRF, precisou ser totalmente interditado para evitar novos acidentes até que a soja seja retirada. Esse trabalho poderá ser mais difícil porque chove na região.

A orientação dos policiais é que, aqueles que estiverem indo para o Norte de Goiás, peguem a GO-080 assim que chegarem em Jaraguá e se desloquem até Goianésia e só retornem para a BR-153 nas proximidades de Uruaçu.

Já quem vai do Norte para o Sul, ao chegar em Ceres, precisa pegar a rodovia estadual para se deslocar para Uruana e depois passar por Itaguaru, Itaguari e Inhumas até Goiânia.

Ainda não há previsão de quando a pista será liberada.