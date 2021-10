Vídeo de cobra gigante “medindo 15 metros” viraliza e mistério é desvendado

O vídeo de uma cobra gigante viralizou na internet e especialistas do mundo todo começaram a investigar o curioso caso da ‘anaconda’ gravado em uma área de mata.

O biológo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras no YouTube, gravou um novo vídeo afirmando existir muitas coisas a serem esclarecidas sobre as imagens.

Em primeiro plano, o estudioso pontua que não se trata de uma anaconda – nome dado às sucuris gigantes, mas sim de uma píton-reticulada.

Ele afirma ainda que não existem registros de cobras maiores que 10 metros e que as informações sobre “15 metros” seriam falsas.

As pítons-reticuladas podem medir entre cinco e sete metros de comprimento e o animal flagrado pode ter em média seis metros, de acordo com Henrique.

Veja o vídeo:

Uma outra curiosidade é que essa espécie é bastante conhecida por engolir humanos.

O último caso registrado aconteceu em 2018, quando o corpo de uma fazendeira foi encontrada dentro de uma cobra, de aproximadamente sete metros de comprimento.

As pítons-reticuladas são originárias do Sudeste da Ásia, carregam o título de ‘Segundas maiores cobras do mundo’ e costumam se alimentar de mamíferos de médio e grande porte.