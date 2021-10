É péssima a notícia para os que esperam usar o BRT em Goiânia

Um problema estrutural na cabeceira de uma ponte adiou os planos da Prefeitura de Goiânia para melhorar a mobilidade urbana da capital.

Com isso, o prazo para a entrega do BRT Norte- Sul, que estava previsto para a comemoração do aniversário da cidade, 24 de outubro, foi prorrogado indefinidamente.

De acordo com nota da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) da Prefeitura de Goiânia, a cabeceira do viaduto na Avenida Perimetral sofreu um rebaixamento observado na última terça-feira (12).

Segundo a secretaria, a obra só deverá ser entregue ‘quando houver total segurança para a população e a plena condição de operação’.

Contudo, a pasta não definiu quando a obra seria entregue, afirmando que dependia da organização de um novo cronograma para estabelecer uma data.