“Inconcebível, irresponsável e totalmente fora de contexto um movimento grevista neste momento”, diz Roberto Naves

O prefeito Roberto Naves (Progressistas) usou as redes sociais para comentar o anúncio de greve feito pelo Sindicato dos Médicos de Anápolis (SIMEA).

Em assembleia remota realizada durante à noite, a entidade decidiu que a categoria vai cruzar os braços a partir das 07h desta sexta-feira (15).

Segundo o chefe do Executivo Municipal, é “inconcebível, irresponsável e totalmente fora de contexto um movimento grevista neste momento”.

Ele também evocou o mesmo sentimento empreendido pelos profissionais durante a pandemia.

“Enfrentamos uma das piores crises sanitárias da história deste país, elevando Anápolis como uma referência nacional no combate à Covid-19. Agora, o momento pede mais uma vez união e bom senso para enfrentarmos os desafios da pós-pandemia, retomando gradualmente todas as áreas que foram afetadas”, rogou.

Na última terça-feira (12), Roberto recebeu o SIMEA no Centro Administrativo para iniciar um processo de diálogo e os dirigentes saíram do gabinete com a promessa de que encontros como aquele seriam realizados semanalmente entre a classe médica e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O objetivo, conforme lembrou Roberto no início da publicação, é o de “resolver ponto a ponto as reivindicações do sindicato”.

Funcionamento

Circular do SIMEA informou que atendimentos emergenciais e urgentes serão mantidos por médicos em unidades de saúde referenciais e também pelos que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e na Regulação.

Cirurgias eletivas, assim como atendimento nas unidades básicas de saúde, estão suspensas a partir de agora.