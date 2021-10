Goianos estão entre os desaparecidos após naufrágio de barco-hotel

O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul se mobiliza para encerrar as buscas dos ocupantes de um barco-hotel, que naufragou na sexta-feira (15) com 21 pessoas no Rio Paraguai.

Uma tempestade com vendaval de mais de 90 km/h atingiu o Estado e a embarcação, composta majoritariamente por turistas de Rio Verde, afundou na altura do município sul-mato-grossense de Corumbá.

Dentre os quatro desaparecidos que ainda estão sendo procurados, dois podem ser de goianos. Três vítimas fatais já confirmadas foram identificadas como Geraldo Alves e Fernando Gomes.

De acordo com o jornal O Popular, o grupo de Rio Verde contava com cerca de 12 pessoas. Desde 08 de outubro, eles estavam em viajem para pescar no Rio Paraguai.

A frente fria que chegou ao Centro-Oeste atingiu em cheio Mato Grosso do Sul que, nas últimas horas, registrou diversos acidentes causados pelo mau tempo.