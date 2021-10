Esses são os mega shows que já estão confirmados em Anápolis até o ano que vem

Desde o afrouxamento das medidas de restrições, o setor de entretenimento em Anápolis está animado e vêm com uma agenda recheada de shows para até meados de 2022.

No último dia 16, o cantor João Gomes, fenômeno do piseiro, marcou o retorno dos shows na cidade com um mega espetáculo na Estância Nobel, que teve os ingressos esgotados antes mesmo da finalização do prazo.

Mas a agenda musical não para por aí. Tanto é que o calendário já está recheado de compromissos, com eventos marcados até mesmo para o final do ano que vem.

No dia 19 de novembro, daqui um mês, Zé Vaqueiro – o famoso “Rei da Vaquejada – estará no mesmo local, com direito a open bar e participação da dupla Bruno e Denner.

Já em clima de Natal, em dezembro, será a vez de Marília Mendonça assumir os holofotes anapolinos e colocar à prova toda a “sofrência” dos vários sucessos do repertório, que serão apresentados no dia 17.

Na mesma pegada sertaneja, que tanto define o estado de Goiás, Israel e Rodolffo irão performar no dia 08 de abril de 2022.

Henrique e Juliano dão sequência aos planejamentos com espetáculo agendado para dia 08 de junho.

E, para finalizar a lista de peso, a dupla Zé Neto e Cristiano garante um baita evento, programado para acontecer no dia 01 de outubro.

A relação de artistas foi informada em primeira mão ao Portal 6 pelo empresário Werlan Moura, que também é o proprietário da Nobel e coordenador de todos os shows.