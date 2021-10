Motociclista encontrado caído é levado para o hospital após colisão na Avenida São Francisco

O motociclista encontrado caído na tarde desta terça-feira (19) na Avenida São Francisco foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Jamel Cecílio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem de 25 anos trafegava pela principal via do Bairro Jundiaí quando foi atingido por um Renault Oroch, conduzido por um homem de 62 anos.

O condutor do carro afirmou para a PM que vinha pela Avenida Amaro Pires e ao acessar a Avenida São Francisco teve a visão encoberta por um veículo que estava estacionado. Em decorrência disso houve a colisão frontal da moto com o carro.

Por conta da colisão o motorista ficou caído na via que ficou paralisada até que o atendimento fosse realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Em nota ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que o motociclista teve uma contusão no pé e já recebeu alta.