Nada de Enzo ou Valentina: conheça os nomes de bebês mais escolhidos em Goiás

Nem Enzo e nem Valentina, quem ocupou mesmo o topo do levantamento sobre os nomes mais escolhidos em Goiás foi Miguel, para meninos, e Helena, para meninas.

Os dados são de 2020 e foram divulgados pela Central Nacional de Informações do Registro Civil. A pesquisa revelou que a opção dos pais seguiu de acordo com a tendência nacional e apresenta ainda nomes como Heitor, Arthur, Alice e Laura.

O levantamento também mostra que a preferência do Estado é por nomes mais simples, curtos e fáceis de falar, sendo João Miguel o único nome composto presente no top-6.

Já no ranking geral do Brasil, o nome composto Maria Clara aparece na 20ª posição, como um dos mais almejados para os pais de meninas com 11.407 registros. Confira a lista:

6 nomes femininos mais utilizados em Goiás (2020)

1. Helena

2. Alice

3. Laura

4. Heloisa

5. Cecilia

6. Elisa

6 nomes masculinos mais utilizados em Goiás (2020)

1. Miguel

2. Heitor

3. Arthur

4. Davi

5. Gabriel

6. João Miguel