Franquia faz anúncio de novos restaurantes em Goiânia com “marca misteriosa” a caminho

O cidadão de Goiânia que adora um hambúrguer de rua terá motivos para comemorar em 2022. A capital goiana vai receber mais três novidades gastronômicas, com um sabor já conhecido pelo goianiense.

Isto porque o Grupo Madero anunciou que vai abrir mais duas unidades do Jeronimo Track na cidade, marca “caçula” da empresa, criada a apenas três anos.

Além disso, a empresa fez mistério ao anunciar que uma nova marca será inaugurada na cidade, mas deixou um “suspense no ar” para os clientes curiosos.

Os novos restaurantes ficarão localizados no Setor Bueno, bairro nobre de Goiânia. Um ficará na Avenida T-10 e o outro ficará na Avenida T-4.

No total, as novas unidades devem empregar mais de 60 pessoas.

O Jerônimo Track tem como proposta atender aos millennials, com uma atmosfera propícia para tirar fotos “instagramáveis” e atendimentos realizados com auxílio de tecnologia. O restaurante também possibilita entregas via aplicativo.

A hamburgueria se destaca pela assinatura do chef Júnior Durski na criação dos burgers, pela variedade de pratos e por oferecer uma alimentação com ingredientes orgânicos, naturais e sem conservantes.