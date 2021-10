Governo de Goiás distribuirá kits de uniformes para estudantes de colégios militares

Os pais e responsáveis de alunos de algum dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) ganharam um motivo para comemorar.

O Governo de Goiás anunciou que, a partir de 2022, as crianças e adolescentes receberão um kit uniforme para ser usado durante o ano letivo.

Com quatro unidades dos CEPMG, Anápolis é um dos maiores destaques de todo o estado na iniciativa.

Uma das fachadas mais fortes do ensino em parceria com a Polícia Militar no município sempre foram os altos índices nos programas de medição de qualidade de aprendizagem, tanto na esfera estadual quanto na nacional.

Outro argumento muito forte a favor das unidades é a baixa tarifa de mensalidade, quando comparada aos principais colégios particulares, que geralmente não apresentam uma diferença tão massiva de resultado nos mesmos testes.

Porém, o preço alto dos uniformes – assim como a quantidade e variedade requerida – era sempre razão de certo desdobramento e esforço por parte de alguns pais, que lutavam para arcar com a necessidade.

Sendo assim, a novidade se configura como mais um ponto positivo para a iniciativa, que deve ganhar 24 novas unidades dentro do estado, após autorização do governador Ronaldo Caiado (DEM).