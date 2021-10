O que já se sabe sobre suíço morto em Goianésia após tentativa de sequestro

O homicídio de um homem na zona rural de Goianésia na última sexta-feira (22) por conta de uma suposta dívida de R$ 12 mil está sendo elucidado aos poucos pela Polícia Civil (PC).

A vítima foi o suíço Aristo Deliyannidis, de 57 anos. O autor confesso do crime, Raí Rezende de Moura, de 27 anos, saiu de Anápolis e pegou um ônibus rumo ao município vizinho para cobrar a dívida.

Ao chegar na residência de Aristo, o jovem obrigou o homem entrar em um carro retornaria para Anápolis.

Entretanto, no trajeto, Raí colidiu contra um barranco após Aristo puxar o freio de mão do veículo. Com a batida, a vítima tentou fugir, mas foi atingido com três tiros a queima roupa.

Policiais do Batalhão Rural da Polícia Militar ouviram os tiros e se dirigiram ao local a tempo de encontrar Raí com a arma na mão.

O suíço foi encontrado com vida e encaminhado a um hospital, mas morreu na unidade de saúde.

A investigação do crime está sendo realizada pela Polícia Civil de Goianésia.