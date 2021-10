Divulgado listão com os mais de 5 mil contemplados com a CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou nesta segunda-feira (25) a lista com os nomes dos 5.010 contemplados escolhidos na primeira chamada para participar do programa CNH Social.

Como o órgão não entrará em contato com nenhum selecionado, todas as 52 mil pessoas que se inscreveram no projeto deverão entrar no site oficial do Detran para confirmar a sorte.

Além de isenção nas taxas de Renach, licença de aprendizagem de direção veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico, os selecionados poderão mudar ou adicionar uma categoria totalmente de graça.

A data limite para efetuação da matrícula online é até o dia 10 de novembro. É necessário enviar todos os documentos solicitados e, caso o contemplado não realize dentro do prazo ou não envie as fotos demandadas, ele será automaticamente desclassificado.

Após a efetivação da matrícula virtual, o interessado terá ainda até o dia 25 de novembro para procurar o Vapt Vupt ou o Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e apresentar o comprovante de matrícula impresso e a documentação.

A segunda chamada acontecerá no dia 3 de dezembro.

Uma outra boa notícia é que se o participante reprovar na prova, ele tem o direito a três retestes gratuitos.