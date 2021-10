Reunião entre Roberto Naves e classe médica abre margem para inflexão de ambos os lados

A tensão entre a classe médica e a Gestão Roberto Naves (Progressistas) teve um momento de inflexão no início da noite desta segunda-feira (25) com a realização de uma reunião solicitada pelo prefeito no Centro Administrativo.

O encontro, que contou com a presença de profissionais que atuam em áreas estratégicas na rede municipal, foi costurado pelos vereadores Jackson Charles e José Fernandes, ambos do PSB.

O presidente do Sindicato dos Médicos de Anápolis (SIMEA), Márcio de Paiva, e um representante do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) também acompanharam a conversa.

Algumas demandas da categoria, como retorno de gratificações e uma forma de rever o desligamento de médicos credenciados que chegaram a aderir a greve, tiveram avanço com propostas práticas.

Outras, como problemas de infraestrutura e cirurgias de trauma ortopédico, devem ser melhor discutidas na reunião periódica de terça-feira (26).

Como repercutido em primeira mão pelo Portal 6 na última semana, uma decisão judicial interrompeu a greve dos médicos iniciada no dia 15 de outubro.