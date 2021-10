Dentista de Goiânia promove verdadeira transformação na vida dos pacientes

Todos sabem que o sorriso é o principal cartão de visita de uma pessoa e que nem todos estão satisfeitos com ele.

Ter um sorriso lindo e perfeito é uma das formas de sucesso mais comuns entre pessoas bem sucedidas ou famosas, por isso que as lentes de contato dental estão entre os procedimentos de estética do sorriso mais buscados hoje em dia.

Cirurgiã-dentista, a dra. Karina Alencar explica que a mudança que um novo sorriso leva pra vida dos pacientes é incrível, seja com a família e amigos ou no trabalho. As lentes de contato dental entregam uma liberdade única e com novas oportunidades.

O procedimento costuma ser rápido e não gera dores para o paciente, sendo possível em até sete dias já sair do consultório com o sorriso novo.

Problemas comuns como dentes tortos, amarelados, com espaços entre dos dentes e até mesmo dentes quebrados são algumas das correções no sorriso que as lentes de contato dental resolvem.

Alguns pacientes, que ficam anos e anos traumatizados com problemas profundos no sorriso, chegam até a chorar de emoção depois do tratamento. É visível perceber a mudança no estilo de vida da pessoa que transforma o sorriso com as lentes.

