Saneago divulga quais bairros ainda estão com problemas de abastecimento em Anápolis

Através das redes sociais, a Saneago anunciou na manhã desta terça-feira (26) que alguns reservatórios de Anápolis ainda não estão completamente abastecidos.

De acordo com a companhia, bairros da parte alta da cidade poderão passar por intermitências ao longo de todo o dia, mas que caminhões-pipa estão sendo utilizados para acelerar a normalização do fornecimento.

Uma lista com os setores que podem afetados também foi divulgada (confira no final desta publicação) e a Saneago solicitou, mais uma vez, que a população mantenha o consumo consciente de água.

“Utilize água, inclusive das caixas d’água, apenas para o essencial. Essa medida é importante para agilidade na recuperação do abastecimento dos bairros da parte alta da cidade, que levam mais tempo para ter o abastecimento totalmente normalizado”, afirmou a empresa no comunicado.

A companhia, que enfrenta problemas para abastecer a cidade desde a explosão na subestação da Enel, no final da noite do último sábado (22), também reafirmou que “a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são recarregados com carga d’água. Diferentemente do restabelecimento da energia, que ocorre imediatamente após a conclusão dos serviços na rede elétrica.”

Veja a lista de bairros que podem ser afetados

Recanto do Sol

Granjas Santo Antônio

Jardim dos Ipês

Jardim Tesouro

Residencial Alfredo Abrahão

Residencial Américas

Residencial Anaville

Residencial Flor do Cerrado

Residencial Portal do Cerrado

Sítio Recanto Jardim Boa Vista

Vila Norte