Afinal, o que provocou grande tumulto dentro de supermercado de Anápolis?

Um supermercado localizado no bairro Bandeiras, na região Norte de Anápolis, foi palco de uma baita confusão na manhã de terça-feira (26).

Isso porque um homem, aparentemente embriagado, entrou no local exigindo falar com a ex-esposa de 23 anos, que seria funcionária do comércio.

Os dois, porém, estão em processo de divórcio e a jovem não só possui uma medida protetiva contra ele como também recebe acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, que cuida de vítimas de violência doméstica na cidade.

Depois de conversar agressivamente com um outro homem no local, o suspeito se deu por vencido e decidiu ir embora.

Ele, porém, não foi rápido o suficiente nesta escapada. Isso porque a Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu o encontrar ainda nas proximidades.

A voz de prisão foi dada no próprio local, por violação da medida protetiva de urgência, e o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.