Você com certeza já deve ter visto a mais recente novidade do Instagram, o Collabs. No geral, esse é um novo formato de publicação colaborativa que permite um mesmo post ter dois donos. Se você está se perguntando qual a vantagem disso, é que agora uma única postagem aparece no feed de ambos os usuários e, dessa forma, as interações também contabilizam para ambos os lados. Por isso, veja como criar post colaborativo no Instagram!

Antes de tudo, a ferramenta é fácil de usar! Além disso, é muito parecida com a função de marcação em fotos existentes no Instagram e Facebook. Para completar, o recurso aceita a postagem conjunta de fotos e vídeos no feed, além de conteúdo do Reels.

Aparentemente, a função estará disponibilizada para todos os usuários da rede social. E não apenas para criadores de conteúdo, que, claro, será o público que mais se beneficiará da ferramenta.

No entanto, de acordo com os testes realizados aqui no Portal 6, a função, por ora, está disponível apenas em perfis com grande número de seguidores ou verificados. A atualização é recente e está chegando aos poucos (então, não se desespere se ela ainda não estiver disponível para você).

Como criar post colaborativo no Instagram:

1. Primeiramente, abra o Instagram e clique no ícone “+” para fazer uma nova publicação – escolha entre as opções “Feed” e “Reels”;

2. Após escolher a foto, clique em “Avançar”. Em seguida, edite, se achar necessário, e clique novamente em “Avançar”;

3. A seguir, clique em “Marcar pessoas” e toque em “Convidar Colaborador”;

4. Por fim, busque pelo usuário e clique no perfil correspondente, que estará adicionado à publicação. Depois, selecione “Concluir” e compartilhe sua postagem normalmente;

Vale lembrar que um convite é enviado ao outro usuário do Instagram para que ele aceite a publicação conjunta.

Prontinho! Muito fácil, não é? Agora você já sabe como compartilhar uma publicação colaborativa em seu Instagram.