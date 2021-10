UEG abre inscrições para programa de estágio em Goiânia e Anápolis

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu nesta quarta-feira (27), as inscrições para o processo seletivo de alunos que estão na graduação e querem atuar como estagiários.

Ao todo, serão ofertadas 20 vagas para as cidades de Goiânia e Anápolis. Os candidatos selecionados deverão desempenhar funções nas atividades administrativas de cursos a distância.

A oportunidade conta com uma bolsa estágio no valor de R$ 1 mil mensal, já incluso auxílio transporte e com carga horária de 25 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede até o dia 24 de novembro.

O contrato de duração é de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período para pessoas portadoras de deficiência.

Confira o edital.