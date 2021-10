Encerra hoje as inscrições para o sorteio de mais de 9 mil vagas nos colégios militares

Encerra às 18h desta sexta-feira (29) as inscrições para concorrer às mais de 9 mil vagas disponibilizadas para sorteios nos colégios militares espalhados em Goiás.

Para concorrer, os estudantes devem se inscrever no site da instituição. Confira o edital aqui.

Ao realizar o cadastro, o estudante deve esmiuçar o colégio pretendido, cidade e série.

Fique atendo à ansiedade, inscrições duplas serão canceladas.

As vagas serão distribuídas para 61 colégios militares espalhados em 46 cidades em todas as regiões do estado.

Os interessados podem se inscrever nos turnos matutino, vespertino e noturno – do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ao 3º ano do ensino médio.

Caso a família não tenha acesso à internet, cada colégio vai disponibilizar um dispositivo eletrônico para a realização da inscrição.

Neste caso, o prazo é mais curto, até às 17h.