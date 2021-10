Homem morre após ser picado por cobra venenosa e revidar a mordida na serpente

Um homem de 50 anos veio a óbito após trocar mordidas com uma das cobras mais venenosas do planeta: a cobra-rei.

Sim, é isso mesmo! Ele foi picado pela víbora após chegar em casa embriagado, no entanto, ao sentir raiva e dor pelo ataque, devolveu as mordidas, matando o animal com a boca.

A vítima chegou a ser encaminhado a um curandeiro da região de Siang, na Índia, mas como o animal já havia morrido, também não foi possível salvar a vida dele.

“O curandeiro disse que ele não poderia tratá-lo após saber que havia matado a cobra. Para realizar o ritual de retirada do veneno, a cobra precisa estar viva”, explicou a família do homem ao The Northeast Today.

De acordo com o National Geographic, a cobra real é capaz de liberar, em apenas uma mordida, neurotoxinas suficiente para matar 20 pessoas.