Sicoob realiza feirão de veículos com as melhores taxas de financiamento do ano

O Sicoob irá realizar o Feirão Sicoob Auto, de 01 a 30 de novembro de 2021, em diversas cidades goianas e do Distrito Federal.

O Feirão tem como objetivo trazer taxas de financiamento atrativas para os associados, contemplando tanto veículos novos quanto seminovos, com taxas imbatíveis a partir de 0,99 a.m.

Além disso, as taxas são válidas para veículos de passeios, caminhonetes e linhas especiais para pesados, como caminhões e carretas.

O financiamento pode ser feito com os gerentes ou diretamente pelo aplicativo App Sicoob, facilidade que chegou em 2021 e promete ter bastante aderência do público.

As cidades que participam do Feirão são: Anápolis, Ceres, Goianésia, Campinorte, Uruaçu, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Nerópolis, Niquelândia, Santa Rosa de Goiás, Itapaci, Terezópolis, Mozarlândia, Águas Lindas, Cristalina, Novo Gama, Petrolina e Brasília.

O Sicoob também está chegando em novas cidades como Damolândia, Silvânia, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Pires do Rio e Orizona, que também participam das taxas especiais do Feirão Sicoob Auto.

O cooperado pode ir à concessionária, escolher o veículo de sua preferência e financiar com o Sicoob. Além disso, também pode simular o valor das parcelas do financiamento diretamente no site www.feiraosicoobauto.com.br a partir de 1º de novembro de 2021.

Caso o interessado não seja cooperado do Sicoob ainda, é possível se associar e já aproveitar as taxas do Feirão.

O Sicoob possui 7 pontos de atendimento em Anápolis, sendo na Avenida Santos Dumont, Avenida São Francisco de Assis, Rua 7 de setembro, Jaiara Shopping e agências dentro da CDL e Unimed.