TJGO abre inscrições para novo concurso público com 95 vagas

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abriu as inscrições do concurso de Analista Judiciário nesta última quinta-feira (28).

São 95 vagas e os salários podem chegar até R$ 4.259,86, além de contar com benefícios e plano de carreira.

Destas, 46 vagas são para Analista Judiciário – Área de Apoio Judiciário e Administrativo (que exige formação superior em qualquer área) e 49 postos para Analista Judiciário (que exige formação em direito).

O certame será fiscalizado pelo TJGO, por meio da Comissão de Seleção e Treinamento e realizado pelo centro de seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG).

As inscrições devem ser realizadas no site https://www.cs.ufg.br/ até o dia 29 de novembro.

As provas discursivas e objetivas serão realizadas no dia 19 de dezembro.

Para se inscrever, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 115 para o cargo de Analista Judiciário – Área de Apoio Judiciário e Administrativo e R$ 127,70 para o cargo de Analista Judiciário.

Confira o edital completo, clique aqui.